«Лаборатория Касперского» предупреждает о «дырявых» операционных системах медиков

Специалисты по кибербезопасности из «Лаборатории Касперского» утверждают, что примерно треть компьютеров, которые используют врачи, практически не защищены от хакерских атак. Проблема «дырявых» операционок наблюдается в медицинских учреждениях по всему миру, уточняют эксперты.

Почему-то врачи и медсестры считают киберзащиту второстепенной задачей. Это осень странно, ведь они-то хорошо знают, как важно хранить врачебную тайну. И все же, если вы придете к своему врачу в поликлинику, то, скорее всего, обнаружите настолько старые компьютеры и программное обеспечение, что их надо бы было в музеях показывать.

Сейчас получает распространение телемедицина. Однако врачи с пациентами и между собой продолжают общаться, в лучшем случае, при помощи самых обыкновенных мессенджеров.