Мнение: Арест года

26% процентов россиян назвали «Человеком года» президента России Владимира Путина.

Удивительно, что 2 и 3 места разделили Алексей Навальный и Сергей Шойгу. «Человеком года» каждого из них назвали по 5% опрошенных россиян.

А если бы провели опрос «Арест года», думаю, что на первом месте с большим отрывом оказался бы арест Алексея Навального.

А вот на второе место, скорей всего вырвался бы ректор Казанского университета Ильшат Гафуров.

В августе, к 60-летию Гафурова, оказывается, был снят фильм, в котором прозвучало много хороших слов про персонаж, арестованный через четыре месяца после премьеры фильма:

Мне вот интересно, почему люди, которые в августе нахваливали Гафурова, сегодня помалкивают? Почему не проводят митингов и пикетов в поддержку арестованного, мол, «произошла чудовищная ошибка»? Почему не требуют немедленного освобождения ректора?

Фотография Алексея Навального отсюда

Фотография Ильшата Гафурова отсюда

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