Общество: Африка переходит в РПЦ

Более ста священников Александрийского патриархата перешли с приходами и паствой в РПЦ. Так они выразили несогласие с действиями своего патриарха Феодора, признавшего неканоническую церковь Украины. В будущем исход служителей из Александрийского патриархата продолжится. Это означает не только переход православных Африки в РПЦ, но и утрату могущества имевшего влияние на континент Константинопольского патриархата.

Более ста священнослужителей Александрийской православной церкви перешли в юрисдикцию Московского патриархата вместе со своими приходами и паствой, заявил в четверг патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев). По его словам, «это только начало», но это уже «серьезный процент от общего числа клириков». «Некоторые из них ожидают этого с 2019 года. Мы предполагаем увеличение числа обращений», – отметил митрополит.

Он не исключил, что о желании перейти в лоно Русской православной церкви заявят и епископы Александрийского патриархата. «Мы не исключаем расширения структуры экзархата при необходимости. Вопрос о возможности образования иных епархий и назначения на кафедры архиереев, как из числа русского, так и из числа африканского духовенства, может быть представлен на рассмотрение Священному синоду», – сказал митрополит.

Накануне спикер РПЦ Владимир Легойда сообщил в своем телеграм-канале, что Священный синод Русской православной церкви постановил принять в нее более ста священнослужителей Александрийского патриархата, не согласных с созданием так называемой новой церкви Украины (ПЦУ). Заседание состоялось в резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Патриарший экзархат Африки Русской православной церкви (в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий) возглавил митрополит Клинский Леонид.

Вопрос о принятии священнослужителей Александрийского патриархата рассматривался на Синоде в сентябре этого года. Поводом стало сослужение Александрийского патриарха Феодора с главой неканонической церкви Украины Епифанием Думенко 13 августа на турецком острове Имврос. Тогда Синод отметил, что сослужение патриарха Феодора II с «главой раскольнической структуры, действующей на Украине» еще больше углубляет раскол между Русской и Александрийской церквями. Когда Александрийский патриархат в лице своих греческих архиереев признал ПЦУ, РПЦ разорвала общение с Александрией, однако более сотни африканских приходов выразили несогласие с решением Александрийского патриархата о признании украинских раскольников и попросились под омофор Московского патриархата.

Александрийский патриарх – «второй по чести» после Константинопольского среди предстоятелей поместных православных церквей мира. В молодости он учился в Одесском университете, а позже, с 1985 по 1990 год, был настоятелем Александрийского подворья в Одессе. Долгое время был известен как ярый защитник канонического православия на Украине.

В 2018 году, вскоре после того, как Константинопольский патриарх признал украинский раскол, Феодор II совершил визит в Одессу, чтобы выразить солидарность с канонической церковью этой страны, и пообещал ей свою поддержку на международном уровне. Однако год спустя он все же сообщил о признании неканонической церкви Украины, с чем не согласились многие пастыри Александрийского патриархата. А в конце ноября Феодор назвал главу ПЦУ «желанным братом».

В интервью радиостанции «Вести FM» митрополит Леонид заявил, что решение Священного синода Русской православной церкви об образовании Патриаршего экзархата Африки является окончательным, и «никаких отходов назад не будет». «Конечно, мы не свернем, мы не свернем уже ниоткуда. Туда, куда мы заходим, мы ниоткуда выходить не будем… На африканском направлении никаких отходов назад не будет, мы будем только укрепляться и расширяться», – заверил митрополит.

Если в позиции признавшего украинских раскольников Александрийского патриарха Феодора или Александрийской патриархии и произойдут какие-то изменения, то

в Русской православной церкви будут «разговаривать только с позиции того, что у нас уже есть, никто отдавать ничего обратно уже не будет»,

добавил он.

В составе экзархата были основаны две епархии: Северо-Африканская, глава которой будет носить титул «Каирский и Северо-Африканский», и Южно-Африканская, которую возглавит архиерей с титулом «Йоханнесбургский и Южно-Африканский». В Йоханнесбурге с 1999 года действует приход Русской православной церкви. Храмовый комплекс включает, помимо храма, несколько дополнительных помещений для приходских нужд. «Это полноценная материальная база для создания там епархиального центра с кафедральным собором», – сообщил отец Леонид. По словам митрополита, Храм Всех святых на Кулишках в Москве станет административным центром Патриаршего экзархата Африки.

Митрополит Леонид считает также, что в ближайшее время в юрисдикцию Московского патриархата перейдет еще сто священнослужителей Александрийской церкви. «У нас планов очень много, и, с божьей помощью, они будут объемно развиваться, поддержка у нас есть. Нам пишут сотни и тысячи людей с пожеланиями скорейшей встречи на Африканском континенте», – сказал он.

Зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал основной причиной перехода желание священников Александрийской церкви «находиться в канонической связи с Русской православной церковью». «Это является реакцией на признание патриархом Федором украинских раскольников», – подчеркнул Кипшидзе.

Директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), религиовед Роман Силантьев добавляет, что проблемы с Александрийским патриархатом начались после гибели в сентябре 2004 года всей делегации этой церкви, направлявшейся на Святую гору Афон на военном вертолете, который потерпел крушение. «После этого к власти пришли те, кто даже технически не рассматривался в качестве первых лиц.

Кадровый резерв небольшой, а гибель патриарха и его ближайших сподвижников сильно подкосила церковь и привела к полной зависимости от Константинополя.

А до этого у них была в большей степени независимая политика», – напомнил Силантьев.

Эксперт отметил, что приходы Александрийской церкви существуют в разных странах, есть целые народы, принявшие православие, например в Кении. «Из коренного негритянского населения православных сотни тысяч», – подчеркнул собеседник.

Переход свидетельствует о том, что отношения Константинополя портятся с другими церквями, говорит он. «Константинополь расширил конфликт между двумя церквями на гораздо большее количество, им пришлось выбрать, на чьей они стороне. Во всяком случае, это не намек, а прямое указание на то, что Русская православная церковь будет отвечать на подобные вещи. Уже были созданы приходы РПЦ в Турции, в Африке, и при необходимости их создадут в других местах», – сообщил Силантьев.

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