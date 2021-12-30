 

Киев ввел санкции против причастных к строительству Крымского моста

30.12.2021, 22:54, Новости дня
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В отношении нынешних крымских властей, а также лиц, причастных к строительству Крымского моста и «отчуждению» собственности так называемой Православной церкви Украины в Крыму, введены санкции, сообщил Совет нацбезопасности и обороны Украины.

СНБО сообщает, что санкции ввели против шести физических и 24 юридических лиц, «причастных к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив», а также к «организации пассажирского железнодорожного сообщения» Крыма с другими регионами РФ

Кроме того, введены санкции против 18 физических лиц, причастных, как утверждает Киев, к вынесению судебных решений об отчуждении имущества «Крымской епархии Православной церкви Украины», передает ТАСС.

СНБО сообщает, что также санкции введены против лиц, которых Киев называет «оккупационной администрацией РФ на временно оккупированной территории». Это 52 человека, которые, по версии Киева, «занимая руководящие должности» в российском Крыму, «наносят существенный ущерб национальным интересам» Украины и «безопасности украинского народа». 

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Крымский мост – самый длинный в РФ (19 км). Киев назвал его неразрешимой проблемой.



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