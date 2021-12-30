СНБО ввел санкции в отношении физических и юридических лиц, причастных к строительству Крымского моста

“Санкции введены в отношении 6 физлиц и 24 юрлиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, организации пассажирского железнодорожного сообщения на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя с территорией РФ и нанесения ущерба национального культурного наследия на территории Севастополя”, – говорится в сообщении.

СНБО также ввел санкции в отношении 18 человек, причастных к вынесению неправосудных судебных решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины.

Кроме того, санкции применены к 52 лицам, которые, занимая руководящие должности в структуре оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, наносят существенный ущерб национальным интересам и безопасности украинского народа.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Мост через Керченский пролив начали строить после аннексии украинского Крыма. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту 15 мая 2018 года.

Украинские власти назвали мост, соединивший оккупированный полуостров и Краснодарский край России, угрозой национальной безопасности.

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против российских компаний, которые участвовали в строительстве Керченского моста. 1 октября 2020 года ЕС расширил санкции. В том же месяце к новому пакету присоединились Великобритания и Швейцария. 29 марта санкции ввела Канада, 30 марта ограничения применила Австралия, 15 апреля – США.

8 сентября 2021 года Кабмин Украины одобрил и внес на рассмотрение СНБО пакет санкций в отношении 24 юридических и шести физических лиц, причастных к незаконному строительству и эксплуатации Крымского моста.

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