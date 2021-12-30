Samsung Galaxy S22 Ultra получил накопитель на 1 Тб

Как стало известно из достоверных источников, новая модель смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra получит версию с накопителем в 1 Тб. Это в 4 раза больше максимума, предлагаемого в нынешнем флагмане Samsung Galaxy S21 Ultra, уточняют эксперты.

Показатель объема основной памяти смартфона в 1 Тб становится стандартом для самых дорогих версий. Похоже, что аналогичные решения мы увидим в будущем году у всех основных производителей.

Однако за все приходится платить. По предварительным данным за такой вариант комплектации смартфона производитель запросит не менее 1600 американских долларов. Именно столько стоил самый продвинутый Galaxy S10+, выпущенный на «Самсунге» в 2019 году. Кстати, так также был основной накопитель емкостью в 1 Тб.