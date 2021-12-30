Ученые рассказали, как долго дети могут играть с электронными устройствами

Российские ученые исследовали зависимость между детской саморегуляцией и временем, которой они проводят, играя на различных электронных устройствах.

Отметим, что саморегуляцией специалисты называют способность детей к обучению, социальной адаптации, умение контролировать свои эмоции и т.д.

В процессе исследования проведены наблюдения за 800 детьми в возрасте от семи до десяти лет. В результате было установлено, что оптимальное время для игр с использованием какой-либо электроники составляет от одного до двух часов в день. При этом не стоит думать, что здесь работает принцип: чем меньше, тем лучше. У детей, которые проводили за играми с гаджетами менее часа в день, саморегуляция также ухудшалась, как и у тех, кому позволяли играть с устройствами слишком долго.