Итоги года. Что год грядущий нам готовит: прогноз на 2022 год
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Год начинается с одной хорошей и нескольких плохих новостей, но обо всём по порядку.
Начнём с хорошего – новогодние выходные продлят до 1 февраля. Хотя, есть данные, что весь 2022 год будет нерабочим. А ещё президент объявил 2022 год Годом прав человека в России.
В новый год в нашей стране принято входить с новыми законами и даже новой столицей. Да, вы не ослышались. Столицу России официально перенесут в Сочи.
C 1 января в России запретят самогонные аппараты и выгребные ямы. С указанной даты граждан согласовывать домашние мероприятия и празднования. Непривитым гражданам ограничат продажу бензина.
С 1 января TikTok в России будет доступен только пользователям Госуслуг, а вот на сервисе Google Drive запретят хранить документы на русском языке. QR-код заменит фотографию в российских паспортах нового образца.
В новом году нас ожидают новые налоги и ограничения. Появится акциз на кофе, штраф за старые мобильные телефоны. Операторы связи повысят тарифы на отказ от платных услуг и вернут плату за входящие СМС. ГИБДД перепроверит все нарушения ПДД за последние 5 лет и заставит оплатить неоплаченные штрафы.
Россиян обяжут перевести всю криптовалюту на кошельки Центробанка до 1 марта 2022 года. Также будет повышен до 30 лет призывной возраст. К началу следующего грибного сезона российские грибники пройдут обучение и сертификацию.
Мишустин сообщил, что с 2022 года правительство не будет оказывать материальную поддержку свистящим гражданам. С 1 января в России уменьшится размер рулона туалетной бумаги.
Однако есть и обнадёживающие новости. Минфин заверил, что повышение цен на водку не приведёт к подорожанию алкоголя. Приятная новость для работающих пенсионеров – им вдвое продлят отпуск.
На этой ноте мы провожаем уходящий год, чтобы встретиться с вами в новом 2022-м. Надеемся, он будет лучше предыдущего. Обязательно купите подарки своим близким, друзьям и знакомым, но сильно не тратьтесь – ведь новогодние подарки дороже 1000 рублей будут облагаться налогом.
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