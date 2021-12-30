Хоккеистов молодежной сборной РФ оставили на карантин в Канаде

Игроки молодежной сборной РФ по хоккею Матвей Мичков и Данила Юров останутся в Канаде и будут отбывать 10-дневный карантин, сообщили в пресс-службе федерации хоккея России.

«Мичков и [Данила] Юров остаются на 10-дневный карантин. Команда вылетает сегодня с пересадкой во Франкфурте», – приводит ТАСС комментарий пресс-службы.

Ранее сборной РФ было присуждено техническое поражение в матче молодежного чемпионата мира в Канаде с командой Словакии после того, как тест на коронавирус Мичкова дал положительный результат.

Позже Международная федерация хоккея приняла решение отменить турнир.