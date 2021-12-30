 

Турция озвучила ожидания от переговоров Путина и Байдена

30.12.2021, 22:09, Новости дня
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал предстоящие переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Чавушоглу напомнил, что лидеры РФ и США проведут телефонный разговор «для обсуждения украинского кризиса». «На этот раз по инициативе российской стороны», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на 24 TV.

Кроме того, как отметил министр, 10 и 12 января «также состоятся двусторонние контакты в формате Россия–НАТО». Чавушоглу выразил надежду, что «после этих контактов» можно будет ожидать «нормализации ситуации, смягчения». По его словам, «необходимо, чтобы эта напряженность не продолжалась».

Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что поддержка Анкарой предложений Москвы о гарантиях безопасности могла бы внести реальный вклад в улучшение отношений между Россией и НАТО. Политолог Андрей Кортунов считает, что Анкара может предложить РФ и НАТО создать своеобразный буфер для деэскалации в Черном море.

В среду Белый дом сообщил, что Байден проведет телефонный разговор с Путиным для обсуждения ряда тем, включая предстоящие дипломатические контакты западных стран с Россией, в том числе контакты РФ с НАТО и ОБСЕ. В Кремле сообщили, что разговор произойдет по инициативе РФ для обсуждения тех вопросов, которые были обозначены в ходе недавнего саммита РФ – США.



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