Семейную пару «проповедников» «Свидетелей Иеговы» осудили в Пензенской области

Супружеская пара приговорена к двум годам лишения свободы условно по делу об участии в деятельности ячейки организации «Свидетели Иеговы» в Никольске, сообщило СУ СК по Пензенской области.

Суд признал доказательства достаточными для приговора по статье об участии в деятельности экстремистской организации. Супруги не признали вину, но следователями был «собран комплекс достаточных доказательств», чтобы двух жителей Никольска приговорили к двум годам «лишения свободы условно с испытательным сроком три года и ограничением свободы сроком на восемь месяцев», сообщили в СК. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, передает РИА «Новости».

Сообщается, что деятельность местной ячейки организации возобновилась в 2017 году. При этом супружеская пара вела «проповедническую» деятельность и обучала «вероучению», вовлекала в организацию других адептов. Также супруги предоставляли помещения для собраний, сами в них участвовали, изучали соответствующие материалы, в том числе включенные в список экстремистских.

Напомним, решением Верховного суда от 20 апреля 2017 года религиозная организация «Управленческий центр свидетелей Иеговы* в России» и все входящие в ее структуру местные религиозные организации признаны экстремистскими и запрещены на территории России. Минюст включил организацию в перечень ликвидированных за экстремизм структур.