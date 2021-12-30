Устали – Личное мнение

Среди деятелей нашей колхозной самодеятельности тоже есть своя иерархия.

Первые заколачивают деньги на Новый год, получая многомиллионные гонорары.

Вторые — нафиг никому не нужны, но весь год работали. Так работали, что устали-устали, и им нужен отдых. О них и поговорим.



Фото: Соцсети

Кристина Асмус психанула в пробке и купила билеты до Эмиратов. Взяла дочь и полетела отдыхать — устала.

Трудная жизнь у Кристины — муж особняк оставил. Платит за няню, пока сама Асмус получает в театре гроши и слёзы.

«Советую. Еще как! Но также напишу, что вы не знаете, как все устроено и в моей жизни в том числе. Так что не надо. А насчет денег в приоритете особенно забавно, учитывая основное место работы – театр с зарплатой 21 700 рублей в месяц».

Ну, 21’700 — это как раз билет в Дубай, как же.

Не меньше Асмус устал и Даня Милохин. Он тоже в Эмиратах — нет, не с Женечкой, а с другом. Катается на каруселях, купается и питается.



Фото: Соцсети

Там же и Региночка, за что ты меня бьёшь, Тодоренко. Тоже устала. Позирует на фоне верблюда и моря.



Фото: Соцсети

Не меньше других устала и Ляйсан Утяшева. Ну, ещё бы — год выдался трудным. То одну глупость брякнет, то вторую.



Фото: Соцсети

Всё это нужно хорошенько заотдыхать. Где? Опять же в Эмиратах — до Майами не хватило ресурсов.

К чему это я? Ах, да: от чего же они так устали, вы не знаете? Я вот понять не могу. А вы?

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