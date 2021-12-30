 

Реакции на сообщения, защита от спойлеров, QR-коды и внутренний переводчик. В Telegram появились новые функции

30.12.2021, 21:48, Новости дня
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В новой версии пользователи смогут реагировать на сообщения при помощи анимированных и интерактивных эмодзи. Владельцы каналов смогут самостоятельно определять список доступных для реакции эмодзи.

В Telegram появятся генератор QR-кодов для ссылок на каналы, беседы и страницы пользователей мессенджера.

Также станет доступна новая функция – защита от спойлеров.

“Чтобы обсуждать новинки проката, не опасаясь преждевременного раскрытия интриги, вы можете выделить часть набранного сообщения и применить форматирование “скрытый”. Скрытый текст не показывается ни в сообщениях, ни в списке чатов и оповещениях”, – пояснили разработчики.

Помимо этого, пользователи Telegram смогут переводить любое сообщение. Функция перевода включается в разделе “Настройки”, пункт “Языки”. Необходимо будет нажать на сообщение, а затем выбрать “Перевод”.

Контекст:

Мессенджер Telegram появился в 2013 году, его создал российский предприниматель и разработчик Павел Дуров. В январе 2021 года количество активных пользователей мессенджера превысило 500 млн.

В Украине Telegram является одним из самых популярных мессенджеров, им пользуются почти 32% украинцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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