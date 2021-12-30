 

Компания Samsung увеличила продажи складных смартфонов в 4 раза

30.12.2021, 21:44, Новости дня
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Как поясняют эксперты, корейская компания Samsung сейчас лидирует на рынке складных смартфонов, а потому ее результаты в данном сегменте говорят о состоянии и самого направления электроники. Статистика же говорит о том, что в этом году количество проданных складных мобилок в четыре раза больше, чем в прошлом.

Успеху в значительной мере способствовало начало выпуска складных смартфонов третьего поколения.

Эти устройства вышли на рынок с невысокой ценой, у них была усовершенствованная конструкция, и пользователи позитивно восприняли такую функцию, как поддержку стилуса S Pen, поясняют специалисты. Секрет коммерческого успеха иногда бывает очень простым. Кстати, по некоторым прогнозам, «Самсунг» через два года продаст еще в 10 раз больше складных смартфонов.



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