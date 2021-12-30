 

В компании Sony сообщили о снижении цен на флагманские смартфоны Xperia 1 III

30.12.2021, 21:44, Новости дня
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Минус сотня американских долларов – такую скидку решили предоставить в японской компании Sony на свой флагманский смартфон Xperia 1 III. В данный момент гаджет продают за 1198 «зеленых».

Ранее такая же акционная цена была установлена на распродажу в Черную пятницу, напоминают аналитики рынка. Очевидно, теперь скидка приурочена к Новому году.

Напомним, что в данном аппарате установлен экран с диагональю 6,5 дюйма. Частота кадров на нем – 120 Гц. Процессор Qualcomm Snapdragon 888 обеспечивает 12 Гб оперативной памяти, а объем основного накопителя – 256 Гб. Аккумулятор емкостью 4500 мАч можно зарядить наполовину всего за 30 минут при помощи адаптера мощностью 30 Вт. Камера позволяет снимать видео в стандарте качества 4К.



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