 

В Италии за сутки коронавирусом впервые заразились более 100 тыс. человек

30.12.2021, 21:24, Новости дня
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В Италии зафиксирован резкий скачок случаев заражения коронавирусом за сутки: более 100 тыс. человек, следует из данных статистики минздрава страны.

За сутки зараженными объявлены 126 888 человек. Накануне прирост составил 98 тыс. зараженных. Рекорд по числу зараженных страна бьет шестой день подряд, передает РИА «Новости».  

К такому показателю выявленных случаев привело рекордное число проведенных тестов на COVID-19. За сутки сделали 1 млн 150 тыс. тестов, что позволило вычислить индекс выявленных случаев на уровне 11%, что на 1,5% выше показателя накануне.

За сутки в стране скончались 156 человек от последствий коронавируса, а днем ранее – 136 случаев.

В изоляции по месту жительства находятся свыше 767 тыс. человек из 779 тыс. зараженных. Госпитализированы в больницы 1226 человек. Всего же с начала пандемии в Италии коронавирусом заразились 5 млн 981 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Италии умерла первая женщина-босс мафии.



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