СК начал проверку после пожара в школе, где учился Олег Табаков

Следователи проводят проверку по факту пожара в саратовской школе №18, где с 1950 по 1953 гг. учился народный артист СССР Олег Табаков, информирует пресс-служба ведомства.

«По предварительным данным, возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание электрической сети», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение СК.

В среду на втором этаже четырехэтажного здания школы №18 по улице Рахова, 124, произошел пожар, охвативший 60 квадратных метров. Людей во время ЧП в здании не было. Спустя час пожар потушили. В мэрии предположили, что причиной пожара могло стать замыкание проводки. После инцидента в школе отключили электричество и водоснабжение. Пожар из одного из кабинетов перешел на этаж.

В этой школе с 1950 по 1953 годы учился народный артист СССР Олег Табаков (1935-2018), который был уроженцем Саратова.