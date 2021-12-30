В Турции заявили о намерении встретиться с представителями Армении в январе
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Первая встреча спецпредставителей Турции и Армении для нормализации отношений между странами ожидается в январе, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
«Дата пока неизвестна, но ожидается, что она (встреча – прим.ВЗГЛЯД) состоится в январе», – цитирует РИА «Новости» министра.
Ранее Турция заявила о намерении открыть авиасообщение с Арменией.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
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