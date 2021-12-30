Володин рассказал о подписанных президентом важных законах

Глава государства подписал принятые депутатами законы об уголовной ответственности для лихачей, отмене обязательного техосмотра для личного транспорта, защите единовременных выплат от списаний за долги и другие важные нормативно-правовые акты, отметил Володин.

“Отдельно отмечу законы, устанавливающие ответственность за частичную неуплату алиментов. Суды нередко считали, что норма касается только полной неуплаты алиментов. Злостные неплательщики пользовались этим, что недопустимо”, – написал спикер Госдумы.

В случае распада семьи, ответственность за содержание и воспитание ребенка не снимается. Неоднократным нарушителям обязательств по уплате алиментов будет грозить уголовное наказание, подчеркнул председатель ГД.