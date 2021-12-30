Спасибо, Лолочка – Личное мнение

Анастасия Волочкова поблагодарила некую Лолочку за то, что та принесла ей овощной суп.

Подозреваю, что Лолочка — это домработница и лучшая, а, может, и единственная подружка бывшей балерины. Не суть.



Фото: Соцсети

Суть — в том, что при взгляде на Настю, хлебающую суп, я почему-то припомнила её портрет из прошлого. Он — в коллаже слева.

Смотрю на «было» и «стало» — и сердце сжимается. То ли от жалости, то ли от досады, то ли от ужаса.

Когда-то Волочкова была первой красавицей столичного света. Великолепная. Блестящая. Желанная. Вызывающая и любовь, и страсть, и ненависть, и зависть, и восхищение.



Фото: Соцсети

А теперь сидит одна в большом доме и лакает супчик, сваренный чужим человеком. И только ли супчик?

Волосы грязные, лицо красное, выражение — бесноватое, язык заплетается.

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Раньше я думала, что звёзды с неба не падают. Ещё как падают. Достаточно посмотреть на Настю.

Посмотрели? Выводы сделали? Какие?

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