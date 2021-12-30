Эксперты назвали ТОП-10 проблем, которые помешают пройти техосмотр в 2022 году

Эксперты назвали ТОП-10 проблем, которые помешают владельцам автомобилей пройти техосмотр в 2022 году. Дело в том, что в новом календарном периоде будут действовать новые правила.

Автовладельцам стоит обратить внимание на наличие трещин на лобовом стекле. Проблемой могут стать повреждения длиной более 10 сантиметров. Если такой дефект имеется, стоит заранее поменять стекло или фары. «Противотуманок» данное правило не касается.

Невозможно пройти техосмотр, если обнаружатся проблемы с тормозной системой. Учитывается при диагностике и калибровка фар. При тусклом свете или в ситуации, когда фары светят в разные стороны, получить диагностическую карту тоже станет невозможно. Данный момент стоит учитывать сейчас, чтобы вовремя исправить проблему при ее наличии.

Следующей распространенной проблемой является состояние ремней безопасности и других необходимых конструкционных элементов в салоне, которые предусмотрены автопроизводителем при производстве. Не стоит размещать устройства на лобовом стекле, например, навигаторы, планшеты, радары-детекторы, так как они ухудшают видимость для водителя и могут стать причиной отказа в получении диагностической карты.

Проблемы могут возникнуть и из-за неисправности нейтрализатора выхлопных газов, который стоит менять через 5-7 лет после покупки нового транспортного средства, так как за этот период они могут прийти в негодность. Запрещено устанавливать резину нестандартного размера или шины без протекторов и не соответствующие погодным условиям. Проблемы могут возникнуть из-за покрышек, которым более 10 лет. Специалисты во время ТО смотрят, имеется ли у водителя возможность очистить ветровое стекло от снега или дождя, за которую отвечают дворники и омыватели фар.

Последней проблемой при прохождении техосмотра могут стать затертые государственные номера или погнутая табличка. Автовладельцу стоит учесть все эти важные моменты, чтобы быть спокойным во время прохождения плановой диагностики и уверенным в безопасности передвижения на транспортном средстве.

Источник: www.njcar.ru