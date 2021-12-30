Минюст внес в реестр «иноагентов» Виктора Шендеровича…

… участниц Pussy Riot, главреда «Холода» и еще четырех человек.

Минюст внес писателя и журналиста Виктора Шендеровича* и еще семерых человек в реестр иностранных агентов. Список опубликован на сайте ведомства.

Кроме того, в реестре оказались участница панк-группы Pussy Riot Вероника Никульшина* и Надежда Толоконникова*, главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова*, галерист Марат Гельман*, а также Иван Беляев* из «Радио Свобода»*, Елена Владыкина* из «Север.Реалий»*.

В списке под номером 111 в реестре значится гендиректор киноклуба «Нефть» в Ярославле Андрей Алексеев*. Как отмечает издание 7х7, кинопредприниматель организовывал в городе лекции и арт-показы. В 2020 году ему пришлось свернуть несколько своих проектов из-за давления властей.

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Что обладатели клейма от Минюста думают об основаниях, по которым ведомство назвало их «иностранными агентами»

На сегодняшний день в реестре Минюста фигурирует уже более 110 имен и названий изданий. Обычно ведомство обновляет список «иноагентов» в последний день рабочей недели, однако в этот раз ближайшая пятница выпадает на 31 декабря, этот день объявлен выходным.

* внесены Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

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