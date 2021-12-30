Мнение: Сожаление по Большой Семерке

Глава МИД Германии не видит возможности для возвращения России в G7

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сожалеет о том, что Россия сама исключила себя из круга государств «Большой восьмёрки», когда присоединила Крым в 2014 году, пишет Handelsblatt. В интервью немецкому пресс-агентству Бербок отметила, что возвращения России в G7 пока не предвидится, и обострившееся положение на украинской границе ничуть этому не способствует.

«Конечно, это очень больно, что Россия, аннексировав Крым*, сама исключила себя из этого круга, — заявила глава МИД Германии в интервью немецкому пресс-агентству DPA. — Сейчас нельзя предсказать, когда Россия сможет вернуться в круг — нынешняя эскалация в любом случае не упрощает ситуацию».

Также, по словам Бербок, «было правильно после агрессивных действий России в 2014 году ясно дать понять, что на такой основе нельзя просто продолжать следовать прежнему экономико-политическому распорядку».

https://russian.rt.com/inotv/2021-12-30/Handelsblatt-glava-MID-Germanii-ne – цинк

А ведь еще в 2019 году зам.министра Рябков прямо заявлял:

"Желание России вернуться в "Группу семи" исчезло напрочь. И у нас совершенно нет не просто стремления вернуться туда, но даже, по большому счету, желания вникать в то, какого рода предусловия для возвращения России в "Семерку" эта группа стран или хотя бы некоторые из них формулируют"

https://ria.ru/20191224/1562741815.html – цинк

Бербок же еще продолжает жить в мире, где Россия хочет в "Большую Семерку" и с нетерпением ждет новых нравоучений от нее. Впрочем, чего то подобного от Бербок и ожидали. Сама же Большая Семерка де-факто являет собой США и избранных сателлитов, которых называют союзниками. .

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