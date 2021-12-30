Мнение: Пол-России провакцинировано, «дураки народа» и левые против куаркодов

1. Статистика показывает, что антипрививочники в России находятся в явном меньшинстве. На 29 декабря от ковида вакцинировано более половины россиян (50.4% от населения, 63.5% взрослого). Полностью вакцинирована почти половина (45.5% от населения, 57.4% взрослого). При этом дети, глубокие старики, люди с медотводом, недавно переболевшие – в большинстве своём не подлежат вакцинации.

https://gogov.ru/articles/covid-v-stats

https://gogov.ru/articles/covid-19

Смертность от ковида в декабре поползла вниз, несмотря на наступление зимы и удар морозов по иммунитету. К сожалению, о полной победе пока что речь не идёт, смертность остаётся значительной.

Теперь к плохим новостям. В течение последних шести месяцев, с учётом ревакцинации, привито 40.3% населения (50.8% взрослого). То есть, лишь у такого числа людей есть более менее надёжный иммунитет (не успели выветрится антитела). Да и от этой цифры нужно отнять несколько процентов, поскольку эффективность вакцин не вполне 100%-я (у небольшого числа людей антитела не вырабатываются или вырабатываются в недостаточном количестве).

При текущих темпах прививания не получится поднять долю вакцинированных/ревакцинированных за последние полгода заметно выше 50%. Пик вакцинации был летом, в июле-августе, и полгода с тех пор уже почти прошло.

Таким образом, вирусу в России ещё есть где разгуляться. Численность населения непривитых, недопривитых или слишком давно привитых у нас остаётся размером с большую европейскую страну, примерно с Германию. Если вычесть детей и людей с медотводом, то примерно с Испанию.

Новый штамм Омикрон оказался в разы заразнее предыдущих. Насколько он смертоноснее, пока что до конца непонятно: между заражением и смертью человека в среднем проходит почти месяц, статистика ещё не собрана. При этом данные об эффективности Спутника против именно Омикрона поступают противоречивые. Лично я, впрочем, думаю так: от предыдущих версий вируса Спутник защищает хорошо, а до момента, когда в России начнёт доминировать именно Омикрон, пройдёт немало месяцев. За это время учёные успеют пропатчить Спутник таким образом, чтобы он защищал и от Омикрона — это при условии, конечно, что патч в принципе понадобится.

2. На канале RT недавно вышел фильм под названием «Враги народа», про лидеров мнений среди антипривочников:

https://www.youtube.com/watch?v=pXyz3Lysux8

Представители российской власти, включая пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, высказываются по этому вопросу куда более сдержанно:

https://www.rbc.ru/society/19/12/2021/61bf1b489a79471e32add11a

Песков считает, что те, кто не привился и призывает других к этому, — «опасные дураки».

Представителя президента попросили описать людей, которые отказываются от вакцины и призывают к тому же других. Михаил Мурашко, в свою очередь, назвал это «неразумными действиями».

Лично я полагаю, что у властям следовало бы в первую очередь обратить внимание на тех чиновников, иногда довольно высокопоставленных, которые открыто маршируют в антипрививочной колонне. Получать зарплату из бюджета и одновременно агитировать против прививок, мне кажется, несколько странно.

3. Против «закона о QR-кодах» в Госдуме проголосовали почти исключительно представители левых партий. Ничего странного тут нет, популизм левых идеологий общеизвестен:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kak-kprf-edinaia-rossiia-i-ldpr-progolosovali-po-zakonoproektu-o-qrkodah-61bde3281e89891929ded664

С учётом того, что больше всего от ковида страдают и умирают пожилые пенсионеры, поистине удивительно то упорство, с которым левые стремятся помешать мерам, направленным на сохранение их ядерного электората.