Суд смягчил меру пресечения подозреваемому во взяточничестве нардепу Юрченко

Коллегия судей ВАКС частично удовлетворила ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) об изменении меры пресечения путем возложения на нардепа дополнительных обязательств наряду с примененной мерой пресечения в виде залога, а именно: запрет общения со свидетелями обстоятельств уголовного производства и экспертами в этом уголовном производстве. Срок действия новых обязательств – до 28 февраля 2022 года.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре напомнили, что 20 октября ВАКС продлил народному депутату и его сообщнику срок действия возложенных на них обязательств до 21 декабря. Их обязали прибывать в суд по первому вызову, сообщать суду об изменении своего места жительства и работы, воздерживаться от общения с другим подозреваемым, а также сдать заграничные паспорта.

За семь дней до конца срока действия обязательств сторона обвинения подала в ВАКС ходатайство о продлении срока действия обязательств, возложенных на подозреваемых. Ходатайство не было рассмотрено в срок в связи с пребыванием одного из членов коллегии судей на больничном. В связи с этим, 21 декабря срок действия обязательств, возложенных на подозреваемых, истек.

22 декабря прокурор подал ходатайство об изменении меры пресечения подозреваемым с продлением всех обязательств, которые были применены до этого. По результатам их рассмотрения 30 декабря суд возложил на подозреваемых обязательство воздерживаться от общения со свидетелями и экспертами в этом уголовном производстве.

“В возложении остальных обязательств, в частности относительно появления у прокурора, в суде по первому требованию, сдачи документов, дающих право на выезд за границу, было отказано”, – сообщили в САП.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/3998523333584153

Контекст:

В сентябре 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения Юрченко о подозрении.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. В этот же день Юрченко вручили подозрение, исключили из парламентской фракции “Слуга народа”, а также допросили в НАБУ и САП. Неофициального помощника Юрченко Ивана Фищенко арестовали 15 сентября с возможностью внесения залога в размере 1 млн 550 тыс. грн. 17 сентября он вышел из СИЗО под залог. Фищенко заявил, что взяток не получал и с депутатом не общается.

21 сентября Высший антикоррупционный суд арестовал Юрченко до 9 ноября с возможностью выйти под залог в размере 3 млн грн. 23 сентября суд арестовал имущество политика. 25 сентября за Юрченко внесли залог и он вышел из СИЗО. Тогда на нардепа надели электронный браслет, который он носил до начала ноября.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает “больше показательных посадок” по коррупционным делам и что Юрченко “обязательно сядет в тюрьму”.

В суде Юрченко отрицал обвинения во взяточничестве, называл себя борцом за справедливость и заявлял о намерении доказывать свою невиновность в Европейском суде по правам человека.

—