 

Суд смягчил меру пресечения подозреваемому во взяточничестве нардепу Юрченко

30.12.2021, 21:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Коллегия судей ВАКС частично удовлетворила ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) об изменении меры пресечения путем возложения на нардепа дополнительных обязательств наряду с примененной мерой пресечения в виде залога, а именно: запрет общения со свидетелями обстоятельств уголовного производства и экспертами в этом уголовном производстве. Срок действия новых обязательств – до 28 февраля 2022 года.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре напомнили, что 20 октября ВАКС продлил народному депутату и его сообщнику срок действия возложенных на них обязательств до 21 декабря. Их обязали прибывать в суд по первому вызову, сообщать суду об изменении своего места жительства и работы, воздерживаться от общения с другим подозреваемым, а также сдать заграничные паспорта.

За семь дней до конца срока действия обязательств сторона обвинения подала в ВАКС ходатайство о продлении срока действия обязательств, возложенных на подозреваемых. Ходатайство не было рассмотрено в срок в связи с пребыванием одного из членов коллегии судей на больничном. В связи с этим, 21 декабря срок действия обязательств, возложенных на подозреваемых, истек.

22 декабря прокурор подал ходатайство об изменении меры пресечения подозреваемым с продлением всех обязательств, которые были применены до этого. По результатам их рассмотрения 30 декабря суд возложил на подозреваемых обязательство воздерживаться от общения со свидетелями и экспертами в этом уголовном производстве.

“В возложении остальных обязательств, в частности относительно появления у прокурора, в суде по первому требованию, сдачи документов, дающих право на выезд за границу, было отказано”, – сообщили в САП.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/3998523333584153

Контекст:

В сентябре 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения Юрченко о подозрении.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. В этот же день Юрченко вручили подозрение, исключили из парламентской фракции “Слуга народа”, а также допросили в НАБУ и САП. Неофициального помощника Юрченко Ивана Фищенко арестовали 15 сентября с возможностью внесения залога в размере 1 млн 550 тыс. грн. 17 сентября он вышел из СИЗО под залог. Фищенко заявил, что взяток не получал и с депутатом не общается.

21 сентября Высший антикоррупционный суд арестовал Юрченко до 9 ноября с возможностью выйти под залог в размере 3 млн грн. 23 сентября суд арестовал имущество политика. 25 сентября за Юрченко внесли залог и он вышел из СИЗО. Тогда на нардепа надели электронный браслет, который он носил до начала ноября. 

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает “больше показательных посадок” по коррупционным делам и что Юрченко “обязательно сядет в тюрьму”.

В суде Юрченко отрицал обвинения во взяточничестве, называл себя борцом за справедливость и заявлял о намерении доказывать свою невиновность в Европейском суде по правам человека. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / Глава офиса Зеленского рассказал о готовящихся переговорах с Козаком

15.10 / Защитник сборной Украины – один из лидеров в голосовании за награду лучшего молодого игрока Европы Golden Boy

02.04 / Политолог Быков о довыборах в Раду на Прикарпатье: Евросолидаристы приписали лишние 100 голосов на участке кандидату от Коломойского

29.06 / Наводнение в Китае: в зоне бедствия находится около 10 тысяч человек

09.12 / Компания Canon создала сенсор для цветной съемки в условиях темноты

07.09 / МиГ-29 сопроводил второй за день британский самолет над Баренцевым морем

01.02 / Independent – на пляже Уэльса четырёхлетняя девочка обнаружила след динозавра

10.09 / США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций»

21.07 / Силовики взяли штурмом автобус, захваченный террористом

25.02 / FAZ – кризис доверия к Макрону повышает шансы Ле Пен стать президентом Франции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика