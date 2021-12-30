 

Уголовное преследование и осложнения — SRF рассказал о рисках добровольного заражения коронавирусом

30.12.2021, 20:54, Новости дня
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Многие антивакцинщики добровольно заражаются коронавирусом, чтобы получить сертификат переболевшего, пишет SRF. Но такое поведение кроет в себе большие медицинские и правовые риски. Не исключено, что болезнь будет протекать тяжело. Не стоит забывать и о постковидном синдроме. К тому же намеренное распространение вируса среди людей — это уголовное преступление, наказуемое тюремным заключением, объясняет швейцарский телеканал.

Тому, кто не вакцинирован и не переболел коронавирусом, сейчас особо негде провести свой досуг. Это касается занятий спортом, посещения ресторанов и культурных мероприятий. Для того, кто категорически отказывается прививаться, переболеть коронавирусом — это единственная возможность получить сертификат. Поэтому у некоторых возникает идея специально заразиться вирусом. В своём репортаже Алессио Левис расскажет, почему это опасно.

Эдгар учится на медика. Ему 21 год. В сентябре прошлого года он решил заразиться ковидом от друга с положительным результатом на коронавирус.

ЭДГАР, студент-медик: Я попросил этого человека плюнуть в стакан. Добавил воды, чтобы разбавить слюну, и всё выпил. При этом очень сильно надеялся, что заболею коронавирусом. Через пять дней у меня был положительный результат.

Цель Эдгара заключалась в том, чтобы после положительного ПЦР-теста получить сертификат переболевшего коронавирусом, потому что платные тесты были для него слишком дорогие. 

В социальных сетях много людей, которые, как и Эдгар, хотят заразиться добровольно.
(Далее зачитываются сообщения в социальных сетях. — ИноТВ.)

«Пять раз повернуть ватную палочку в носу больного, потом сразу провернуть пять раз в своих собственных ноздрях, и через полтора дня всё готово. Среди нас десятки тех, кто сделал так за последние три недели».

«Если кто-нибудь знает кого-нибудь с коронавирусом, напишите мне в личку».

Для инфекциониста очевидно, что добровольные заражения кроют в себе угрозу для здоровья.

ЯН ФЕР, профессор-инфекционист из Цюрихского университета: С медицинской точки зрения это проблематично. Мы же не знаем, будет ли болезнь протекать тяжело. А она может протекать тяжело и у молодых людей. Не стоит забывать и о постковидном синдроме.

Наряду с медицинским есть и правовые предостережения, ведь намеренное заражение незаконно и может грозить тюремным сроком до пяти лет.

ИВАН ЖАННЕРЕ, профессор уголовного права в Женевском университете: Распространение болезни среди людей — это преступление. Речь идёт о защите общественного здоровья, о коллективном правовом интересе, которым нельзя распоряжаться в одиночку.

Добровольные заражения. Безответственное поведение кроет в себе большие правовые и медицинские риски.

Дата выхода в эфир 28 декабря 2021 года.



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