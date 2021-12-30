Пока Запад наблюдает за Украиной, РФ успешно перевооружается

На фоне украинского кризиса Запад упускает из виду тот факт, что РФ «шаг за шагом» реализует «масштабную программу перевооружения», пишет Handelsblatt. На прошлой неделе Владимир Путин объявил о «большом событии в жизни страны» — успешном залповом пуске гиперзвуковой системы «Циркон». Кроме того, в РФ разрабатываются и новые межконтинентальные баллистические ракеты, противоспутниковое оружие и управляемые боевые блоки, способные преодолевать системы ПРО.



Reuters

Всё внимание мирового сообщества приковано к размещению российских войск вблизи границы с Украиной и связанной с этим «опасностью войны». Между тем, кажется, многие в значительной степени упускают из виду тот факт, что РФ в настоящее время, «шаг за шагом» реализует «масштабную программу перевооружения», о которой президент Владимир Путин объявил в своём послании Федеральному собранию почти три года назад, передаёт Handelsblatt.

На прошлой неделе на совместном заседании Государственного совета и Совета по науке и образованию Путин заявил о «большом событии в жизни страны». Экипаж фрегата Северного флота провёл залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон» и поразил морскую мишень на дальности около 1000 км примерно за шесть минут.

Пока было произведено всего несколько запусков. По оценкам российской стороны, «Циркон» должен стать «оружием массового поражения», способным противостоять авианосцам и другим крупным подразделениям ВМС США. Однако с его помощью можно атаковать и наземные цели.

Утверждается, что из-за высокой скорости перехватить такую гиперзвуковую ракету фактически невозможно. Американские эксперты предполагают, что «Циркон» может быть полностью приведён в боевую готовность в 2023 году.

Ещё одно испытание, проведённое в середине ноября, вероятно, не вызвало бы особого интереса, если бы NASA не забило тревогу. Утром 15 ноября экипаж МКС из семи человек получил указание из Центра управления полётами США укрыться в пристыкованных к МКС кораблях «Союз» и Crew Dragon из-за угрозы столкновений станции с космическим мусором. Космонавтам пришлось провести в капсулах два часа.

В ходе испытания противоспутникового оружия российские военные сбили советский спутник «Космос 1408», что привело к возникновению «более чем 1,5 тысячи обломков отслеживаемого размера на орбите и сотен тысяч фрагментов, которые невозможно отследить». В Москве поначалу случившееся назвали «фантазией» американцев. «Роскосмос» вообще не упоминул об уничтожении «Космоса 1408». В заявлении из 14 строк говорилось лишь о том, что безопасность экипажа МКС является главным приоритетом.

На следующий день министерство обороны подтвердило факт испытания оружия, а позже министр обороны Сергей Шойгу официально сообщил об этом президенту. По его словам, российская «перспективная система» во время испытаний «с ювелирной точностью» поразила на орбите советский военный спутник. «Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют», — заявил Шойгу.

Ещё одна новая разработка стратегически важнее «Циркона» и противоспутникового оружия. Она состоит из двух частей: управляемого боевого блока «Авангард» и ракеты-носителя РС-28 «Сармат».

Лётные испытания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат» «по полному циклу» должны начаться в январе 2022 года. Первый полк МБР «Сармат» должен заступить на боевое дежурство в конце 2022 года в Красноярском крае, где РФ «традиционно размещает» большую часть своих ядерных ракет. Вес ракеты «Сармат» превышает 200 тонн, забрасываемая масса составляет 10 тонн, а дальность полёта — 17 тыс. км.

В марте 2019 года, когда компьютерная модель ракеты была представлена общественности, Путин заявил, что «Сармат» имеет короткий активный участок полёта, что замедляет её перехват средствами ПРО. По западным оценкам, эта ракета способна переносить до 10 тяжёлых ядерных боеголовок — или новый управляемый блок «Авангард».

Российские специалисты говорят об этой технологии уже в течение 40 лет. Целью работ под кодовым названием «Проект 4202» являлся ответ на программу «Звёздные войны» президента США Рональда Рейгана. Но в то время уровня развития технологий не хватило ни для «звёздной войны», ни для военного космического корабля.

Между тем, по данным российской стороны, управляемый боевой блок «Авангард» испытывался уже несколько раз. Утверждается, что он способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука. «Сармат» сможет доставить его в космос, где он будет «долго ждать своего применения».

Помимо экстремальной скорости, непредсказуемость сроков развёртывания является «ещё одной проблемой для эффективной защиты».

Все новейшие системы разрабатывались «в ответ на односторонний выход Соединённых Штатов Америки из Договора по противоракетной обороне», заявил Путин три года назад. Все международные договоры, ограничивавшие наращивание вооружений во время холодной войны, больше не действуют, пишет Handelsblatt.