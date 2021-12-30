 

Врач развеял миф о пользе полного отказа от соли

30.12.2021, 20:26, Разное
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Полностью отказываться от соли не стоит, так как хлорид натрия является жизненно важным элементом, без которого клетки не смогут нормально работать. Об этом пояснил врач Денис Иванов, развеяв миф о том, что данный продукт считается «белой смертью».
Иванов заявил, что не существует категорически вредных или полезных продуктов. Все имеют как плюсы, так и минусы. Соль нужна человеческому организму для нормальной работы, однако необходимо соблюдать меру.

Об этом даже говорилось в надписях на стенах дельфийских храмов, разрушенных около двух тысяч лет назад до нашей эры. Учитывая это, врач отметил, что любую еду, любые лекарства, нужно употреблять в меру, ведь они могут как принести пользу, так и навредить.

Важно придерживаться золотой середины и не впадать в крайности. То есть, или отказаться от соли полностью, или употреблять хорошо присоленные блюда. Аналогично нужно поступать и с водой, соблюдая баланс. Это поможет получать от еды или напитков только пользу.

Источник: tsargrad.tv



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