Врач развеял миф о пользе полного отказа от соли

Полностью отказываться от соли не стоит, так как хлорид натрия является жизненно важным элементом, без которого клетки не смогут нормально работать. Об этом пояснил врач Денис Иванов, развеяв миф о том, что данный продукт считается «белой смертью».

Иванов заявил, что не существует категорически вредных или полезных продуктов. Все имеют как плюсы, так и минусы. Соль нужна человеческому организму для нормальной работы, однако необходимо соблюдать меру.

Об этом даже говорилось в надписях на стенах дельфийских храмов, разрушенных около двух тысяч лет назад до нашей эры. Учитывая это, врач отметил, что любую еду, любые лекарства, нужно употреблять в меру, ведь они могут как принести пользу, так и навредить.

Важно придерживаться золотой середины и не впадать в крайности. То есть, или отказаться от соли полностью, или употреблять хорошо присоленные блюда. Аналогично нужно поступать и с водой, соблюдая баланс. Это поможет получать от еды или напитков только пользу.

Источник: tsargrad.tv