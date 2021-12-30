Мнение: Омикрон крушит вакцинированные страны

…а невакцинированная Россия потирает ручки.

Один из последних аргументов ковидо- и вакцинобесов оставался – что «если мы все дружно уколемся, то мы победим болезнь». Типа – нехорошие антиваксеры сопротивляются, в их непривитых организмах размножаются новые штаммы, и ИЗ-ЗА НИХ «эпидемии не будет конца».

Но, похоже, предновогодние приключения с омикроном забивают последний гвоздь в крышку гроба всей вакцинобесной истерии. Мы видим, что в странах, привитых на 70 и более процентов, вал «заражений» уже В РАЗЫ превышает все предыдущие рекорды, как с вакцинами, так и без вакцин. Причем уже и мировые СМИ, проплаченные и запуганные ковидобесами до полной потери моральных ограничений – все же сквозь зубы признают, что диковинным «омикроном» чаще всего заболевают как раз привитые. Другими словами – вакцинация, как ВНЕЗАПНО выяснилось, способствует заражениям!

Цифры впечатляют. Вот за сегодня: Великобритания (привита на 75%) – 224 тыс. заражений (предыдущий рекорд был 8 января с.г. – 68 тыс.). Или вот Франция (привита на 74%) – 208 тыс. заражений (рекорд был 11 апреля – 118 тыс.) Или Италия (привита на 74%) – 98 тыс. заражений (рекорд был 13 ноября 2020 года – 41 тыс.)

Ну и как не упомянуть Мальту – мировой лидер по вакцинации всего населения, там привито 97%, включая малых детей. На малолюдной Мальте тоже рекорд, за сегодня – 1337 (это как если бы в России обнаружили в день 300 тыс. «зараженных»). Предыдущее «достижение» у Мальты было 10 апреля, и гораздо ниже – 510.

В США тоже всё круто – сегодня и позавчера около полумиллиона зараженных в день.

Что еще нужно, чтобы доказать – ВАКЦИНЫ НЕ РАБОТАЮТ?! Массовая вакцинация населения никоим образом не препятствует заражениям, а скорее всего – она даже им способствует?

Таким образом, выбит последний аргумент насчет ОБЩЕСТВЕННОЙ необходимости всеобщего вакцинирования. Остается личный – мол, у тех, кто вакцинирован, чуть больше шансов не умереть, ЕСЛИ он вдруг подхватит вирус и ЕСЛИ болезнь примет тяжелое течение. Но – принимать ли на себя лишний процент вероятности умереть, это ведь каждый может решать сам, не так ли.

В невакцинированной РФ – тишь, гладь да божья благодать. В США – 500 тыс. заражений в сутки, в России – 20 тыс. В общем, что ни говори – разница ощутима.

UPD. Вопрос остается один: если сравнивать с той же Британией (нашей криптометрополией), в России суточный уровень заражений меньше на порядок. А если учесть еще и разницу в населении – то в России он меньше в 25 (!) раз. Другими словами, по сравнению с Британией (да и массой других стран сегодня) в России заражений, почитай, вообще нет.

А уровень суточной смертности от ковида, как пишут – почти 1000. Это как? Как россияне могут умирать от ковида, если они им практически не заражаются??