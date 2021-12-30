Мнение: Литературный конкурс “Современная война”

Литературный конкурс "Современная война"

Мы предлагаем участникам:

– нетривиальное конкурсное задание;

– внимание писателей и редактора издательства АСТ;

– публикацию в журнале «Союз писателей»;

– включение в сборник КИФ-6;

– бесплатный доступ к веб-сервису проверки правописания «Орфограммка».

Для участия в конкурсе нужно до 02.02.2022 написать рассказ объемом от 7 до 9 тыс. знаков с пробелами.

Конкурсное задание состоит из трех слагаемых:

«Современная война» + «социальная проблема» + «в мире отсутствует старение: технология омоложения доступна всем желающим и вечная молодость не имеет негативных сторон»

Несмотря на то, что в конкурсном задании имеет место война, мы просим авторов не увлекаться «18+» (секс, нецензурная брань, кровавые сцены и т.д.).

Жюри

В жюри входят: Дмитрий Юрьевич Манасыпов, Андрей Русланович Буторин, Алекс де Клемешье.

Некоторые рассказы будут прокомментированы членами жюри с профессиональной писательской позиции. А так как в жюри входит редактор АСТ, то существует ненулевая вероятность, что какой-нибудь рассказ привлечет внимание настолько, что он порекомендует включить рассказ в статусный сборник «Лучшая фантастика 2023» от издательства АСТ.

Один из организаторов конкурса, Юра Кортиков, подготовил небольшую презентацию о членах нашего жюри:

Дмитрий Юрьевич Манасыпов — российский писатель, работающий в жанрах альтернативной истории, боевой фантастики, фэнтези. Из-под пера Дмитрия выходили романы в рамках таких известных серий, как Сталкер и Вселенная метро 2033. Конечно же это только малая часть его творчества.

Считает себя страшно-ужасным критиком, который действует по принципу: есть две точки зрения: одна – моя, а вторая – неправильная. Но не стоит его бояться, судит он строго, но зато честно и по существу.

Вот что Дмитрий говорит о себе: «Биография краткая, как и у всех. Думаю, что каждый мог бы написать про себя интересно и много, просто не стал. У нас у каждого есть эпизоды, которые будут интересны другим. И да — я коварный деспот и тиран, этого не отнять».

Поближе познакомиться с Дмитрием можно в его группе, а с творчеством вот тут: https://author.today/u/id13972860/works

Крайне рекомендую.

Буторин Андрей Русланович – российский писатель-фантаст.

При подготовке поста, я с ужасом осознал, что знаком с его творчеством, а о самом писателе Буторине практически ничего не знаю. Зато знаю доброго, отзывчивого и прекрасного человека Андрея Буторина. А потому о себе он вам сам и расскажет:

«Пишу я очень давно – аж с конца прошлого тысячелетия. Написано уже очень много, а хочется – еще и еще. Задумок и мыслей куда больше, чем возможностей их воплощения, хотя с тех пор как "завязал" с основной работой, их стало побольше хотя бы в плане времени. Главным в своем творчестве считаю не столько "понравиться" читателю или издателю (а вот это я зря!), а рассказать, показать, что нравится мне – что меня удивляет, тревожит, радует. Но вообще меня в любом творчестве сильнее привлекают люди, чем декорации, поэтому и сам стараюсь больше рассказывать именно о людях, об их поступках, переживаниях, отношениях.

Судить кого-то или что-то не люблю, да и не умею, поэтому при оценке конкурсных работ буду в основном руководствоваться возникающими при чтении эмоциями, но они редко меня обманывают».

Ну а мне остаётся добавить лишь то, что у Андрея ну очень большая и разнообразная библиография. Познакомиться с ней, а также с самим автором можете в его группе БутАстика

Алекс де Клемешье — российский писатель-фантаст. В настоящее время является ведущим редактором направления «Фантастика» издательства «АСТ». Авторам на заметку, кстати. Знаете, вот не хочется впихивать сюда сухие данные из Википедии, а потому решил спросить самого Алекса, чего он ждёт от конкурса, и какой он критик.

«Давайте начнем с того, что я сам конкурсант с большим стажем. Впервые дебютировал на "Рваной Грелке" весной 2005 года. С тех пор неоднократно побеждал и становился призером самых разных сетевых конкурсов и мастер-классов (собственно, предложение написать в соавторстве с Лукьяненко поступило именно после первой победы в его мастер-классе). Был главным редактором детского журнала фантастики, сейчас веду фантастические серии в АСТ. При такой школе за плечами трудно оставаться мягким. Если рассказ хорош – я не придираюсь к мелочам, если рассказ небезнадежен – всегда на фоне критики стараюсь подсказать, как сделать его лучше. Но если в тексте всё плохо – я не миндальничаю и не сглаживаю углы. В первую очередь ценю литературность, чувство языка, стиль: в этом смысле отменно написанная зарисовка ни о чем мне гораздо ближе, чем полностью соответствующий теме, сюжетный, но неряшливо написанный рассказ.

Чего жду от конкурса? Скажем так: в свое время мне повезло с конкурсными критиками, они находили в моих рассказах хорошее и помогали исправить плохое. Не будь их – я бы не состоялся ни как автор, ни как редактор. Если сейчас у меня получится точно так же помочь начинающему автору – это будет по меньшей мере справедливо».

Остается только добавить, что с биографией и творчеством Алекса можете познакомиться здесь: https://fantlab.ru/autor10828

Журнал "Союз писателей"

Журнал «Союз писателей» рассмотрит три рассказа объемом до 9 тыс. зн. с пробелами на предмет бесплатной публикации.

Несколько фактов о журнале:

Выходит ежемесячно в печатном и электронном виде. Главная рубрика журнала содержит художественные и публицистические произведения, посвящённые определённой теме, которая меняется из месяца в месяц.

2. Ежемесячное периодическое издание. ISSN 2224-0756. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-44356 от 21 марта 2011 г.

3. Формат А4. Обложка цветная матовая, внутренний блок ч/б, печать офсетная. Объём выпусков – от 120 до 180 стр.

4. Электронная версия имеет свыше 7000 подписчиков.

5. Обязательная рассылка по библиотекам и отделениям СП России.

Сборник КИФ-6

Независимо от результатов конкурса организаторы выберут рассказы для сборника. Включение рассказа в сборник у нас всегда происходит только с согласия автора. Сборник КИФ-6 будет выложен на интернет-площадке издательства «Союз писателей» (https://izdat-kniga.ru). Издательство может напечатать сборник малым тиражом.

«Орфограммка»

Призеры конкурса награждаются бесплатным доступом к веб-сервису проверки правописания «Орфограммка».

Веб-сервис разработан в новосибирском Академгородке на основе алгоритмов компьютерной лингвистики и машинного обучения.

При работе с текстом на русском языке Орфограммка проверяет орфографию, грамматику, пунктуацию, обращает внимание на стиль и употребление буквы Ё; находит речевые ошибки: одеть пальто, складывается впечатление, власть предержащие и пр.; видит сложные опечатки: главный реактор газеты, возбуждение уголовного деда и т. п.; помогает избавиться от смысловой избыточности: тавтологии и плеоназмы; обращает внимание на неестественные или частотные сочетания и многое другое.

Используя более 3 тыс. разных проверок, программа подробно объясняет найденные ошибки, предлагает варианты исправления и даёт рекомендации по улучшению текста.

По ссылке вы увидите интерактивный пример работы Орфограммки – понажимайте там кнопочки и поудивляйтесь, насколько приятен и полезен этот онлайн-помощник: https://orfogrammka.ru

Чтобы начать пользоваться программой, призер нашего конкурса просто введет подарочный код в личном кабинете и получит бесплатную лицензию, см. https://orfogrammka.ru/подарки/

А ещё команда Орфограммки занимается разработкой новых технологий подготовки и проведения электронных диктантов. Например, Тотальный диктант использует их решения для проведения своих всемирно известных онлайн-мероприятий.

В прошлом году ребята запустили новый проект — Диктадо: портал электронных диктантов на английском языке! Сейчас доступно более 200 диктантов разных уровней: от Beginner и Elementary до Advanced и Proficiency.

Диктадо — простой способ улучшить словарный запас и восприятие иностранной речи! Рекомендуем всем, кто хочет повысить свои навыки владения английским языком.

Порядок проведения конкурса

На конкурс принимаются незасвеченные в сети рассказы объемом от 7 до 9 тыс.зн. с пробелами.

От одного автора принимается неограниченное число рассказов. Соавторство допустимо.

Рассказы принимаются:

– до 2 февраля 2022 года, 23:59 МСК;

– в формате doc/docx;

– на почту [email protected] (с пометкой «КИФ-6»).

Организаторы проводят проверку рассказов на незасвет. Засвеченные рассказы снимаются с конкурса.

с 3 февраля по 10 февраля организуется читательское голосование для получения отзывов и критики от читателей, а также для возможности всех желающих ознакомиться с присланными текстами. Рассказы временно выкладываются на гугл-диске. Ссылка на рассказы размещается на странице конкурсов. После читательского голосования рассказы удаляются с гугл-диска, таким образом рассказы остаются незасвечены в сети.

11 февраля организаторы формируют шорт-лист из десяти рассказов. Три рассказа попадают в шорт-лист по результатам читательского голосования, остальные семь рассказов организаторы выбирают сами.

Организаторы предоставляют рассказы шорт-листа членам жюри.

25 февраля

– жюри комментирует рассказы и определяет три призовых рассказа;

– призеры награждаются подарочными кодами Орфоргаммки;

– рассказы призеров предоставляются в редакцию журнала «Союз писателей» для рассмотрения на предмет публикации во втором номере журнала, тема номера «Военкор»;

– объявляется список рассказов для сборника КИФ-6, и начинается техническая работа над сборником.

На этом конкурс завершается.

Желаем удачи!

https://vk.com/@cont_if-kif-6-sovremennaya-voina – цинк

У меня лично по этому поводу сложилась даже некоторая концепция потенциального рассказа на предложенную тему, если смогу довести ее до ума, то возможно тоже попробую себя в худ.литературе.

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