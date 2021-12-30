Мнение: Падение рождаемости мормонов, кредиты для непривитых и проверка мигрантов на ВИЧ

1. С американской демографией всё до крайности грустно. Рождаемость быстро падает даже среди традиционно многодетных, религиозных групп населения. В штате Юта, где огромную долю населения составляют мормоны, рождаемость уже несколько лет как упала ниже уровня воспроизводства населения. В графстве Юта, где мормоны проживают особенно концентрированно, рождаемость тоже уже почти достигла порога вымирания:

https://genby.livejournal.com/965088.html

2. Российские банки задумались об отказе в кредитовании для непривитых, либо о повышении в кредитной ставки из-за высокого риска:

https://lenta.ru/news/2021/12/29/povod/

В следующем году россияне, которые будут обращаться за новыми ипотечными или крупными потребительскими кредитами, могут столкнуться с требованием предоставить справку о вакцинации от коронавируса. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, в банковской среде рассматривают вариант, при котором для непривитых граждан стоимость займа будет значительно дороже. Такой сценарий возможен из-за повышения страхового тарифа, предупредил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Кредитные организации сами предлагают опцию оформления займа с одновременной покупкой страховки жизни и здоровья. У банка есть полное право поднять проценты, так как страхование снижает риски банков. Кредиты со страхованием предлагают под более низкие ставки, чем без страхования.

Я не беру кредитов, но примерно представляю процесс. И что-то мне, коллеги, ничего не известно о том, чтобы непьющим людям давали кредиты по более низкой ставке, чем любителям заложить за воротник. Странно, что для привитых проценты ниже, а для трезвых — не ниже.

3. Всех иностранных работников в России обязали раз в 3 месяца проходить тестирование на ВИЧ/СПИД и другие заразные болезни. Лично я только за (так как я не иностранный работник). Многим, однако, столь жёсткий подход не понравился:

https://lenta.ru/news/2021/12/29/titov/

Поголовная проверка всех иностранных работников в России на инфекции раз в три месяца может оттолкнуть инвесторов. Об этом РИА Новости предупредил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Он поддержал утверждения Торговой палаты США и Ассоциации европейского бизнеса, которые назвали унизительным требование России об обязательном тестировании высококвалифицированных иностранных специалистов на ВИЧ и употребление наркотиков. «Иностранные коллеги в этом вопросе абсолютно правы. Проверять надо там, где есть настоящая, а не выдуманная угроза», — заявил бизнес-омбудсмен.

При этом Титов согласился, что санитарный контроль за трудовыми мигрантами должен быть четким. «Но требование к иностранным топ-менеджерам раз в квартал подтверждать, что они не сифилитики, выглядит, мягко говоря, диковато», — резюмировал он.

29 декабря в России заработал закон, по которому трудовых мигрантов и иностранцев, которые прибыли в Россию на срок более 90 дней, обязали проходить медицинские тесты. В соответствии с постановлением, практически все иностранные специалисты, которые прибыли в Россию на срок более 90 дней, должны будут ежеквартально проходить рентгенологическое обследование и сдавать анализы крови и мочи на наличие заболеваний, включая проказу, туберкулез, сифилис и ВИЧ/СПИД.

Вообще, распространение ВИЧ в 21-м веке можно объяснить только нашей дикостью. Ну, серьёзно, это же не коронавирус, когда на тебя таксист чихнул, и вот ты теперь контактный. Чтобы подхватить венерическое заболевание от случайного таксиста нужно проявить довольно высокую степень беспечности. Более того, эту беспечность должен проявить даже не один, а оба участника «поездки».