 

“Меньше слов”. Министр Федоров на камеру обнимал жену за пятую точку и целовал ей ноги. Видео

30.12.2021, 20:18, Новости дня
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На видео в том числе запечатлены фрагменты, где Федоров, позируя вместе с женой, обнимает ее за попу и, позируя в кадре, целует ногу выше колена.

“Бэкстейдж очень в нашем семейном стиле”, – написала жена министра.

“Класс, интересно, что журналисты об этом напишут?” – прокомментировала видео подписчица Федоровой. 

“Ждем заголовки”, – отреагировали пользователи сети.

“Очень гармоничные, красивые! Счастья вашей семье”, – пожелали фолловеры.

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Публикация от Анастасия Федорова (@fedorova.an)

Федоров также опубликовал в Instagram похожий ролик, но в два раза длиннее.

“Меньше слов”, – совет моей жены, когда я подбирал слова для подписи видео. Согласен, меньше слов, вы все поймете сами”, – написал он.

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Публикация от Михаил Федоров (@michael.fedorov)

Контекст:

Михаил и Анастасия Федоровы живут в браке с 2015 года. Они оба родом из Запорожья. Жена вице-премьер-министра окончила факультет иностранной филологии Запорожского национального университета. 

После переезда семьи в Киев супруга Федорова в 2021 году основала бренд женской одежды Cover Apparel.

У пары есть дочь Мария (2017).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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