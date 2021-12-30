 

В Верховной Раде Украины создадут научно-консультативный совет для помощи в разработке законопроектов

30.12.2021, 20:18, Новости дня
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В совет войдет около 90 профессиональных, авторитетных ученых и практиков в области права: академики, член-корреспонденты, доктора наук, профессора и кандидаты наук. Кроме помощи в разработке законопроектов, ученые будут разрабатывать концепцию развития законодательства и его отраслей, заниматься кодификацией и мониторингом по результатам законодательной деятельности.

Стефанчук надеется, что благодаря этому нововведению качество законодательства повысится, а общественное доверие к законодательной власти вернется.

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/644141877004316

Контекст:

Согласно данным на официальном портале Верховной Рады, за все сессии девятого созыва Верховной Рады, начиная с 2019 года, было зарегистрировано около 4 тыс. законопроектов. Лишь за последнюю неделю депутаты зарегистрировали 42 законопроекта.

Из них подписаны президентом 454 закона, рассматриваются в комитетах ВРУ 1,6 тыс. документов, возвращены на доработку 109 законов, отклонены и сняты с рассмотрения 37 законопроектов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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