 

Экономный россиянин рассказал, как целый год смог обходиться одним рулоном туалетной бумаги

30.12.2021, 20:11, Разное
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Житель Новой Москвы Сергей М. поделился с журналистами рецептом экономии на туалетной бумаге. На весь 2021 год ему хватило всего одного рулона.

Сергей переехал в Москву четыре года назад. Ипотека за 12-метровую студию в современном жилом комплексе отнимает значительную часть его доходов, поэтому приходится экономить. До переезда в столицу его расходы на туалетную бумагу были больше – раз в квартал он покупал пак из восьми двухслойных рулонов. Это обходилось в 202 рубля, но, живя в Омске, Сергей не считал это расходом. В Москве же 202 рубля, умноженные на четыре квартала в году, стали для него непосильной ношей.

«1 января 2021 года я повесил в туалете рулон бумаги «56 метров» за 8 рублей 11 копеек и решил растянуть его на максимальное время. Сначала у меня не было конкретного плана, но потом я понял, что надо просто пользоваться туалетом в офисе», – рассказал Сергей.

С этого момента Сергей поставил себе цель пользоваться туалетом дома по «большой» нужде только в случае крайней необходимости. Заметив, что позыв к акту дефекации настигает его в основном утром, после завтрака, он решил терпеть до момента, когда доберётся до офиса. Главной проблемой было вытерпеть один час и тридцать две минуты пути до работы.

30 декабря Сергей подвёл итоги эксперимента и заметил, что смог сэкономить почти 800 рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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