Германии хватит газа до марта, но только если не будет эксцессов

Газопровод «Ямал — Европа» сейчас работает в обратном направлении: газ из резервуаров Германии идёт в Польшу. Эксперты отмечают, что немецкие запасники заполнены лишь на 53%. Если РФ будет в срок исполнять свои минимальные обязательства по контрактам, то газа Германии хватит до марта, но если произойдут, например, технические сбои, то поставок европейцам может и не хватить, пишет La Libre.



Reuters

С приходом зимы в отношения РФ и Европы возвращается напряжённость, связанная с поставками газа, пишет La Libre. На этот раз споры касаются газопровода, который идёт через Белоруссию и Польшу, — «Ямал». «Но всё же это лишь один фрагмент большого пазла, где смешаны экономические интересы и политическое давление, и всё это посреди кризиса вокруг Украины между Россией и Западом».

Газопровод «Ямал — Европа» идёт от Торжка до Германии, это один из главных каналов поставки российского газа в Европу. Но с 21 декабря он поменял свой вектор. Теперь он работает в обратном направлении, газ идёт от немецкой границы в Польшу.

Обычно польские компании так и покупают газ у Германии, в том числе российский. И немецким поставщикам нужно исполнять контракты, несмотря на отсутствие поставок по «Ямалу». Из РФ в Европу при этом идёт газ по другим трубопроводам: «Северный поток», «Турецкий поток».

Германия, в свою очередь, угрожает наложить санкции на «Северный поток — 2», который пока так и не запущен. Некоторые европейские страны обвиняют Москву в том, что она намеренно сократила поставки газа, чтобы оказать давление на Запад.

Владимир Путин на это ответил, что от европейцев не поступало новых запросов на поставки. «Газпром» отметил, что Германия залезла в свои резервы, чтобы снабдить газом Польшу. В свою очередь, Берлин заявил, что не немецкое правительство принимает решения по поводу газа, а сам рынок.

Европейские специалисты отмечают, что, вероятно, «Газпром» отдаёт предпочтение собственным трубопроводам, не пытаясь максимизировать поставки, используя ту инфраструктуру, которую он полностью не контролирует.

Министр энергетики Германии заверил, что поставки газа гарантированы. Но эксперты отмечают, что резервуары Германии заполнены лишь на 53%. Если контракты будут соблюдаться хотя бы на минимальном уровне, то до марта проблем не будет. «Но если РФ не сможет или не захочет поставлять газ по техническим или каким-то иным причинам, то нам может не хватить поставок», — приводит автор статьи слова бельгийского эксперта Георга Зашмана.

Все эти сложности уже сказались на цене на газ, которая выросла в семь раз с начала года, пишет La Libre.