 

В Госдуму внесен проект о ВНЖ для финалистов платформы «Россия – страна возможностей»

30.12.2021, 19:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, упрощающий получение вида на жительство (ВНЖ) для иностранцев – финалистов и победителей конкурсов платформы «Россия – страна возможностей».

«Законопроект направлен на упрощение порядка получения вида на жительство в Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства (далее – иностранные граждане), являющимися финалистами и победителями общероссийских конкурсов платформы «Россия – страна возможностей», – уточняется в пояснительной записке к законопроекту, информирует РИА «Новости».

Сообщается, что заявки на участие в конкурсах РСВ поступают и от иностранных граждан. Кроме того, добавляется, что привлечение в страну иностранных специалистов высокой квалификации «обуславливает необходимость совершенствования миграционного законодательства». Таким образом, данные преференции предлагается расширить и для иностранцев-финалистов и победителей конкурсов РСВ.

«Предполагается, что по итогам конкурса финалистам и победителям из числа иностранных граждан Автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» будет выдаваться документ, подтверждающий, что иностранный гражданин, обратившийся с заявлением о выдаче вида на жительство, является финалистом или победителем общероссийского конкурса, проводимого указанной автономной некоммерческой организацией», – добавляется там.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / BFM TV – протестующих всё больше — во Франции в четвёртый раз прошли марши против санитарных пропусков

11.08 / СМИ назвали имя нового возможного главы полиции Киева

25.10 / TVE – испанское правительство готовится ввести чрезвычайное положение под давлением регионов

30.05 / Явка на голосование «Единой России» превысила 9,6 млн человек

02.12 / Волжские полицейские со стрельбой задержали водителя-подростка

29.10 / Global Times – из-за нескольких случаев заражения китайский Хэйхэ на границе с Россией закрылся на карантин

16.09 / Володин раскритиковал Терешкову за отказ перейти на удаленку

18.10 / Первую нитку “Северного потока – 2” заполнили техническим газом – компания-оператор

12.07 / Коронавирус разбудил Меркель — она снова метит в «матушки всея ЕС»

02.10 / Президент Грузии заявила о невозможности помилования Саакашвили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика