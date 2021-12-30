В Госдуму внесен проект о ВНЖ для финалистов платформы «Россия – страна возможностей»

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, упрощающий получение вида на жительство (ВНЖ) для иностранцев – финалистов и победителей конкурсов платформы «Россия – страна возможностей».

«Законопроект направлен на упрощение порядка получения вида на жительство в Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства (далее – иностранные граждане), являющимися финалистами и победителями общероссийских конкурсов платформы «Россия – страна возможностей», – уточняется в пояснительной записке к законопроекту, информирует РИА «Новости».

Сообщается, что заявки на участие в конкурсах РСВ поступают и от иностранных граждан. Кроме того, добавляется, что привлечение в страну иностранных специалистов высокой квалификации «обуславливает необходимость совершенствования миграционного законодательства». Таким образом, данные преференции предлагается расширить и для иностранцев-финалистов и победителей конкурсов РСВ.

«Предполагается, что по итогам конкурса финалистам и победителям из числа иностранных граждан Автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» будет выдаваться документ, подтверждающий, что иностранный гражданин, обратившийся с заявлением о выдаче вида на жительство, является финалистом или победителем общероссийского конкурса, проводимого указанной автономной некоммерческой организацией», – добавляется там.