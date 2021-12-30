 

Президент подписал закон об отмене обязательного техосмотра

30.12.2021, 19:54, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательное требование проводить техосмотр личного автомобиля, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь от обязательного техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», которые используются гражданами исключительно в личных целях, передает РИА «Новости».

Закон не распространяется на такси и пассажирский транспорт, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.

Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Ранее сообщалось, что законопроект одобрили в Совфеде и Государственной думе. До этого в правительстве поддержали инициативу при условии небольшой доработки.



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