Президент подписал закон об отмене обязательного техосмотра
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательное требование проводить техосмотр личного автомобиля, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь от обязательного техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», которые используются гражданами исключительно в личных целях, передает РИА «Новости».
Закон не распространяется на такси и пассажирский транспорт, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.
Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.
Ранее сообщалось, что законопроект одобрили в Совфеде и Государственной думе. До этого в правительстве поддержали инициативу при условии небольшой доработки.
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