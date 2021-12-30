Президент подписал закон об отмене обязательного техосмотра

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательное требование проводить техосмотр личного автомобиля, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь от обязательного техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», которые используются гражданами исключительно в личных целях, передает РИА «Новости».

Закон не распространяется на такси и пассажирский транспорт, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.

Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Ранее сообщалось, что законопроект одобрили в Совфеде и Государственной думе. До этого в правительстве поддержали инициативу при условии небольшой доработки.