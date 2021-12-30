В пандемию увеличилось количество акушерского насилия — российские ученые



1

минута

Количество послеродовых депрессий (ПРД) и посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР) в мире серьезно выросло за время пандемии. Результаты нового исследования российских исследователей показывают, что в РФ этого не произошло. Но не потому, что все исключительно благополучно, а потому что цифры по этим расстройствам и так были огромными.

«Роды в РФ — это сложный опыт, после которого женщина возвращается как с поля военных действий, вне зависимости от коронавирусных изменений. 17% женщин имеют полную картину ПТСР по клиническим критериям. Если убрать столкновение с угрозой жизни непосредственно в этих родах, то цифра возрастает до 25%. Это значит, что в родах мог активизироваться предыдущий травматический опыт (а его у женщин очень много)», — рассказывает психотерапевт Вера Якупова, кандидат психологических наук и одна из авторов этого исследования.

При этом эксперты отмечают заметное увеличение частоты акушерского насилия (то есть грубого, неуважительного и даже жестокого отношения медперсонала к роженице во время родов), которое, в свою очередь, связано с возникновением ПРД И ПТСР. Результаты показывают, что если рядом с женщиной во время родов есть человек, который оказывает ей поддержку — муж, доула, мама, подруга — то акушерского насилия и лишнего медицинского вмешательства в родах будет меньше.

«Ограничительные меры, введенные в роддомах, связаны с повышением акушерской агрессии. Потому что, по нашим предыдущим данным, сопровождение в родах ее существенно снижало. Безусловно, еще может сказываться общее выгорание и усталость врачей. Более того, именно обнаружение ковида при поступлении в роддом связано с рисками ПТСР, а не сам факт болезни коронавирусом во время беременности и после родов. То есть меры, с которыми сталкивается женщина с коронавирусом в роддоме, страшнее для нее, чем сам факт болезни», — подчеркнула Вера Якупова.

Первый этап исследования ученые завершили как раз перед началом коронавирусных ограничений в роддомах. Всего было опрошено более 2000 женщин, родивших в 2019 и 2020 годах. Они прошли подробный анонимный интернет-опрос о прошедших родах.

Результаты исследования также показывают, что пандемия COVID-19 негативно повлияла на рождаемость в России. Но пока неясно, является ли это следствием самой инфекции SARS-CoV-2 или, скорее, ограничительных мер, которые вводит государство.