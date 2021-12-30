Эксперт перечислила помогающие избавиться от опасного жира продукты

Эксперт по питанию Триста Бест перечислила продукты, которые помогают избавиться от опасного для здоровья висцерального жира. По ее словам, они будут эффективны даже для пожилых людей.

Опасность висцерального или бурого жира заключается в том, что он накапливается вокруг сердца и других важных органов, создавая на них давление. Это впоследствии увеличивает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы и обострения хронических заболеваний.

Чтобы избежать проблем, стоит употреблять нижеуказанные продукты. Речь идет о тмине, который способствует уменьшению количества жировых отложений и регулирует уровень инсулина. Также полезной станет банановая мука, которую получают из зеленых плодов. Проблема в том, что продают ее только в специализированных магазинах, однако при возможности стоит включать ее в рацион. В продукте содержится пребиотический крахмал. Он помогает нормализовать уровень инсулина. Особенно полезной данная мука станет в сочетании с овсяными хлопьями, йогуртом, смузи или кофе.

Третьим продуктом эксперт назвала квашеную капусту. Она помогает нормализовать работу кишечника, снижая риск накопления в организме бурого жира. Также бороться с ним помогают омега-3 жирные кислоты, которыми богата жирная рыба. При этом врачи напоминают, что при ухудшении самочувствия лучше обратиться в больницу, а не заниматься самолечением.

Источник: www.ferra.ru