Невролог назвала причины появления кластерных головных болей

Многие люди страдают от кластерных болей, которые возникают мгновенно и приносят дискомфорт. Невролог Ольга Черникова перечислила причины этого состояния.

Главной причиной кластерных головных болей являются бессонные ночи. Зачастую от этой проблемы страдают люди, работающие по суточному графику.

Второй причиной считается злоупотребление спиртными напитками. По словам Черниковой, кластерные головные боли могут возникать ночью, буквально поднимая человека с кровати. Также они могут появляться в утреннее время, однако момент их наступления всегда один и тот же. Именно по этой причине в медицине состояние называют будильниковой цефалгией.

Человек испытывает пульсацию в голове и жгучие ощущения, ему сложно даже просто сидеть или лежать. В некоторых случаях длительность приступа может достигать четырех суток, усиливаясь с каждым днем, цитирует невролога издание «ПолитЭксперт».