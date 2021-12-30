 

Названы «тихие» признаки сахарного диабета

30.12.2021, 19:42, Разное
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Главными признаками развития сахарного диабета второго типа считаются частые позывы к мочеиспусканию и постоянное чувство жажды. При этом существуют и «тихие» симптомы данного заболевания, на которые люди часто не обращают внимания.
Причиной развития диабета является неспособность организма реагировать на повышенную выработку инсулина поджелудочной железой. К скрытым признакам состояния относят ощущения покалывания в конечностях, которые возникают обычно в утреннее время. Если это сопровождается частыми походами в туалет и жаждой, стоит незамедлительно отправиться в больницу и пройти обследование.

Также у людей с диабетом второго типа часто возникают инфекции мочевыводящих путей, присутствуют перемены в настроении без видимых причин, медленно заживают раны, появляется зуд на коже, нечеткое зрение, слабость или утомляемость, внезапные приступы голода. Эксперты отмечают, что вышеперечисленные симптомы не говорят о том, что у человека диабет, так как могут возникать и по причине чрезмерного употребления углеводов, однако консультация с врачом поможет определить реальную причину.

Источник: www.medikforum.ru



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