 

“Срочно огнетушитель”. Звезда испанского телевидения Педроче снялась в прозрачном мини-платье без бюстгальтера

30.12.2021, 19:32, Новости дня
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“Мне нужен огнетушитель”, – оценили образ знаменитости ее поклонники.

“Как красиво”, – восхитились фолловеры.

“Боже, какое платье”, – отреагировали в сети.

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Публикация от CristiPedroche * (@cristipedroche)

Контекст:

Кристина Педроче родилась в 1988 году в Мадриде (Испания). В 2010 году начала строить карьеру на телевидении, став ведущей развлекательного проекта Sé lo que hicisteis, позже снималась в различных реалити-шоу.

В 2015 году она вышла замуж за испанского актера Дабиза Муньоса. Детей у пары нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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