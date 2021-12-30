“Ее туда заботливо повесили небезразличные граждане”. Во Львовской области нашли мину времен Второй мировой войны, висевшую на дереве

“Неужели почти 80 лет, со времен Второй мировой, эта минометная мина провисела на дереве никем не замеченная? Это тем более удивительно, потому что находилась она буквально в паре сотен метров от жилых домов села Гримайловка Золочевского района”, – говорится в сообщении.

Спасатели уточнили, что мина “не выросла на дереве, как плод, и не висит там с начала войны”. По их словам, устаревший боеприпас кто-то туда повесил.

Сообщается, что мина была изъята и уничтожена в установленном порядке пиротехнической группой ГСЧС Украины во Львовской области.

В ГСЧС отметили, что в случае обнаружения боеприпасов или предметов, похожих по внешним признакам на них, необходимо немедленно сообщать о находке по телефону 101, ведь, несмотря на свой возраст, они крайне небезопасны.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/7101154749902364

—