 

“Ее туда заботливо повесили небезразличные граждане”. Во Львовской области нашли мину времен Второй мировой войны, висевшую на дереве

30.12.2021, 19:32, Новости дня
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“Неужели почти 80 лет, со времен Второй мировой, эта минометная мина провисела на дереве никем не замеченная? Это тем более удивительно, потому что находилась она буквально в паре сотен метров от жилых домов села Гримайловка Золочевского района”, – говорится в сообщении.

Спасатели уточнили, что мина “не выросла на дереве, как плод, и не висит там с начала войны”. По их словам, устаревший боеприпас кто-то туда повесил.

Сообщается, что мина была изъята и уничтожена в установленном порядке пиротехнической группой ГСЧС Украины во Львовской области.

В ГСЧС отметили, что в случае обнаружения боеприпасов или предметов, похожих по внешним признакам на них, необходимо немедленно сообщать о находке по телефону 101, ведь, несмотря на свой возраст, они крайне небезопасны.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/7101154749902364

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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