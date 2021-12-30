 

В новогоднюю ночь публичную безопасность в Украине будут обеспечивать около 10 тыс. правоохранителей

30.12.2021, 19:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом 29 декабря на видеоселекторном совещании с руководителями структурных и территориальных подразделений полиции сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Видеозапись его выступления опубликована на YouTube-канале Национальной полиции Украины.

“Наша работа будет направлена на предотвращение случаев нарушений ПДД, предупреждение хулиганских действий. Очень много автомобилей, многие семьи едут на отдых, к родным. Должны обеспечить безопасность и оказывать помощь, особенно учитывая сегодняшние погодные условия”, – отметил Клименко.

По его словам, для постоянного мониторинга оперативной обстановки будет организована работа ситуационных центров подразделений полиции в областях.

“Другая наша задача – обеспечить надлежащий контроль и реагирование на использование пиротехнических средств в местах скопления людей. Каждый год мы фиксируем большое количество чрезвычайных происшествий, связанных с травмированием граждан. Особенно это касается продаж таких товаров несовершеннолетним, которые не умеют пользоваться ими и часто травмируются. Поэтому мы должны провести все профилактические меры для обеспечения безопасности людей”, – подчеркнул Клименко.

Контекст:

Как сообщили в Нацполиции 29 декабря, праздничные мероприятия в ночь на Новый год запланированы как минимум в 500 населенных пунктах Украины.

Кроме того, 1 января в Украине планируется проведение 50 массовых мероприятий по случаю 113-летия со дня рождения главы провода ОУН Степана Бандеры, в которых, как ожидается, примут участие около 10 тыс. граждан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Сначала реформы, потом деньги – в Еврокомиссии рассказали, когда Украина получит очередной транш

12.11 / В Днепропетровской области разоблачили подпольную типографию по изготовлению фиктивных COVID-сертификатов

27.09 / «Яблочные» смартфоны сравнили по скорости зарядки

25.06 / Почти 6 миллиардов потратят в Алтайском крае на поддержку семей с детьми

13.07 / NBC – «исключительная» Америка исключительно плохо справляется с COVID-19

13.10 / “И.о. или не и.о. – вопрос времени”. Павелко заявил, что для него нет никакой приставки в должности Петракова в сборной Украины

25.10 / Азербайджан заявил об уничтожении шести систем С-300 ВС Армении в Карабахе

16.12 / Назван способ вернуть деньги за истекший подарочный сертификат

08.02 / Названы основные причины инфаркта в молодом возрасте

05.09 / 4 сентября оккупанты дважды открывали огонь на Донбассе, один военный был ранен – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика