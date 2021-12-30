 

31 декабря Владимир Жириновский назовет имя своего преемника

30.12.2021, 19:31, Разное
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31 декабря Владимир Жириновский намерен назвать имя нового лидера ЛДПР. Церемония объявления преемника состоится в Сандуновских банях и будет показана по федеральным каналам.

«У нас политические лидеры уходят из жизни в основном вперёд ногами. Я нарушу эту традицию и уйду на пике славы. Здоровый консерватизм был, есть и будет нашим главным козырем в борьбе с прозападными либералами и демократами», — отметил Жириновский, говоря о необходимости омоложения партии.

Учитывая место проведения церемонии, большинство экспертов считают, что преемником будет назван Михаил Дехтярев. Ведь именно во время «банных съездов» партии наиболее проявились его профессиональные качества и лояльность лидеру.

Прямая трансляция из Саундовских бань начнется сразу после новогоднего обращения президента.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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