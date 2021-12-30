 

Мнение: Депортация

30.12.2021, 19:27, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как водится, новогодний подарок от власти. Путин подписал закон, который обязывает россиян эвакуироваться из зоны ЧС по первому требованию властей. Тем, кто нарушит предписание, будет грозить штраф до 30 тысяч рублей.

Учитывая, что сегодня режим ЧС может объявлять кто ни попадя, этот закон нужно рассматривать как еще одно звено в цепи террора и репрессий. При полностью разрушенной правовой системе, когда не работает конституция, когда права человека стали абстрактным понятием, эвакуация людей в контексте реально происходящих событий — это, скорее, депортация и изгнание. При эвакуации человек сможет взять с собой лишь то, что унесет в руках, а все его имущество будет буквально брошено на произвол судьбы. Гарантий, конечно, никто не даст. За исключением уже введенного в действие нового ГОСТа о массовых захоронениях в мирное время. Тут щедрое государство гарантирует достойное погребение внавал во рвах с последующим зарытием могил бульдозерами.

Логично предположить, что угон населения в неизвестность и буквально в смерть поставит перед людьми вполне конкретный выбор — умереть на пороге собственного дома, защищая свою семью от новых фашистов, или уйти в никуда с вероятностью умереть по дороге или в лагерях для вышвырнутых с родной земли.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Открытие Тадж-Махала отменили из-за COVID-19

23.06 / Россиянам хотят выплачивать по 100 тысяч рублей на ребенка в год

21.05 / ГУЛАГ, покрытый сайдингом

09.07 / Известный бизнесмен предложил равномерно расселить россиян по стране

14.04 / Режим лютует или “Что-то сдохло” в ГИБДД?

07.07 / Белорусская оппозиция хочет “обескровить” режим Лукашенко

18.12 / Эксперт: Следующего президента Белоруссии нужно искать в США или Великобритании

01.05 / В ЛНР нашли родниковый источник обогащенного урана, трития и дейтерида лития

16.02 / «Вашу виновность доказывает факт вашего ареста»

15.03 / Зеленский стал худшей версией Порошенко – экс-депутат Рады Герман

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика