Мнение: Депортация

Как водится, новогодний подарок от власти. Путин подписал закон, который обязывает россиян эвакуироваться из зоны ЧС по первому требованию властей. Тем, кто нарушит предписание, будет грозить штраф до 30 тысяч рублей.

Учитывая, что сегодня режим ЧС может объявлять кто ни попадя, этот закон нужно рассматривать как еще одно звено в цепи террора и репрессий. При полностью разрушенной правовой системе, когда не работает конституция, когда права человека стали абстрактным понятием, эвакуация людей в контексте реально происходящих событий — это, скорее, депортация и изгнание. При эвакуации человек сможет взять с собой лишь то, что унесет в руках, а все его имущество будет буквально брошено на произвол судьбы. Гарантий, конечно, никто не даст. За исключением уже введенного в действие нового ГОСТа о массовых захоронениях в мирное время. Тут щедрое государство гарантирует достойное погребение внавал во рвах с последующим зарытием могил бульдозерами.

Логично предположить, что угон населения в неизвестность и буквально в смерть поставит перед людьми вполне конкретный выбор — умереть на пороге собственного дома, защищая свою семью от новых фашистов, или уйти в никуда с вероятностью умереть по дороге или в лагерях для вышвырнутых с родной земли.

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