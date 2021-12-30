 

24 канал – Саакашвили насильно перевели из больницы обратно в тюрьму

30.12.2021, 19:24, Новости дня
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Депутат Верховной рады Елизавета Ясько заявила, что Михаила Саакашвили принудительно перевезли из больницы в тюрьму. Как передаёт «Телеканал новин 24», Ясько добавила, что бывшего грузинского президента «насильно повалили и вывезли в наручниках», и о его состоянии ничего не известно.


Reuters

Михаила Саакашвили в Грузии принудительно перевезли из больницы в тюрьму. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом сообщила депутат Рады Елизавета Ясько.

Ясько записала видео и опубликовала его ночью 30 декабря в Facebook. По её словам, Саакашвили в 2 ночи по грузинскому времени силой вывезли из госпиталя Гори.

«Насильно повалили и в наручниках вывезли в тюрьму в Рустави», — рассказала Ясько.

Она также добавила, что никто не знает, в каком состоянии Саакашвили, был ли он в сознании и так далее. Впрочем, отметила депутат, не вся эта информация является подтверждённой.

Также перевод Саакашвили подтвердил его адвокат Ника Гварамия.

«Михаила Саакашвили похитили из госпиталя Гори. Куда — неизвестно. Его состояние — неизвестно», — сообщил Гварамия.



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