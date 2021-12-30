Как звезды помогут одиноким знакам зодиака встретить свою половинку в наступающем 2022 году

Наступает новый год, и каждому из нас хочется верить в то, что он принесет счастье, удачу, благополучие. Давайте узнаем, к чему стоит готовиться представителям каждого знака зодиака в любовной сфере, кому удастся встретить свою половинку и обрести гармонию и счастье. Предсказания сделаны астрологом Пандитом Джаганнатом Гуруджи для свободных людей.

Овен

В предстоящем году горделивым Овнам удастся несколько обуздать свою буйную натуру. Это поможет найти партнера и наладить с ним гармоничные отношения. Самое главное – работайте над собой, старайтесь сохранять спокойствие, не давайте дикому темпераменту вырваться наружу.

Телец

Астролог рекомендует представителям знака в 2022 году перестать бояться сделать первый шаг навстречу своему счастью. Тельцы стремятся к стабильности, комфорту, но, чтобы найти партнера, его нужно начать искать, а не прятаться в своей раковине, боясь того, что ваше сердце будет разбито.

Близнецы

Одинокие представители знака имеют все шансы встретить свою вторую половинку в 2022 году. Но, чтобы завоевать понравившегося человека, Близнецам предстоит постараться, прежде всего, активно использовать собственное обаяние и дар красноречия.

Рак

Представитель знака может встретить человека, который будет уделять ему особенное внимание. Но погруженный в собственный внутренний мир Рак зачастую не обращает внимание на обычных, «земных» людей. Астролог рекомендует стать чуть более внимательным.

Лев

Это не самый лучший год для Львов в плане любви. Представитель знака может обрести счастье, но на пути к нему предстоит разрешить множество проблем. Астролог советует Львам: если в статусе одиночки вам комфортно, не заводите отношения в 2022 году.

Дева

Сами звезды благоприятствуют тому, чтобы одинокие Девы обрели любовь. Велика вероятность, что в 2022 году представителям знака удастся встретить исключительного человека, способного подарить им счастье. Но собственная безответственность Дев может нарушить гармонию.

Весы

Вас ожидают утомительные, но увлекательные поиски избранника. Несколько завышенные требования Весов станут причиной того, что многие потенциальные вторые половинки предпочтут ретироваться. Если очень хотите пару, умерьте свои запросы.

Скорпион

2022 год – идеальное время для любви свободных Скорпионов. Отношения, построенные в этот период, будут страстными, нежными и романтичными. И имеют все шансы перерасти в брак.

Стрелец

Представитель знака ценит свою свободу, поэтому, если он не готов к серьезным отношениям, ничто его не заставит начать их. В 2022 году Стрельцы имеют шансы на встречу со своей второй половинкой, но вот будут ли они ими пользоваться – вопрос спорный.

Козерог

Согласно предсказаниям астролога, 2022 год пройдет для знака под эгидой карьеры и работы. А вот наладить личную жизнь едва ли удастся. И свободные Козероги, вероятнее всего, таковыми и останутся.

Водолей

Возможно, именно в предстоящем году вам удастся встретить того, кто станет вашим партнером по жизни, подарит счастье и романтику. Также астролог рекомендует не упускать карьерные возможности.

Рыбы

Наступающий год не самое подходящее время для романтики. Представители водного знака слишком заняты своей карьерой, здоровьем, поэтому не настроены на создание пары. Но судьба подготовила для них приятную встречу с достойным человеком. Важно не упустить его.