Эстония заявила о планах поставить на Украину Javelin и гаубицы

Эстонское минобороны заявило о планах выделить украинской стороне противотанковые ракеты Javelin и гаубицы 122 мм, сообщил глава отдела международного сотрудничества ведомства Пеэтер Куймет.

«В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить [Украине] ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним», – сказал Куймет в интервью эстонскому порталу, передает ТАСС.

По его словам, Эстония приняла решение на уровне министерства поддержать Киев вооружением и боеприпасами.

Передать это вооружение возможно только с согласия продавца, указал представитель ведомства. В случае с Javelin нужно будет спросить разрешение у США, с гаубицами – у Германии и Финляндии.