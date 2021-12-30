 

Эстония заявила о планах поставить на Украину Javelin и гаубицы

30.12.2021, 19:09, Новости дня
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Эстонское минобороны заявило о планах выделить украинской стороне противотанковые ракеты Javelin и гаубицы 122 мм, сообщил глава отдела международного сотрудничества ведомства Пеэтер Куймет.

«В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить [Украине] ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним», – сказал Куймет в интервью эстонскому порталу, передает ТАСС.

По его словам, Эстония приняла решение на уровне министерства поддержать Киев вооружением и боеприпасами.

Передать это вооружение возможно только с согласия продавца, указал представитель ведомства. В случае с Javelin нужно будет спросить разрешение у США, с гаубицами – у Германии и Финляндии.



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