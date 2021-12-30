Рубль усилил снижение в последний торговый день года

Рубль обновил месячные минимумы в последний торговый день 2021 года, доллар дошел до значений выше 75 рублей, евро превысил 85, следует из данных Мосбиржи.

Курс доллара с расчетами на «завтра» на 15.13 мск четверга рос на 1,1 рубля, до 75,1 рубля, курс евро – на 1,16 рубля, до 85,04 рубля, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи.

Обе валюты показали максимум по отношению к рублю с 30 ноября.

Также снизился мартовский фьючерс на нефть марки Brent до 78,71 доллара за баррель.